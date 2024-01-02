Опанасенко Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Опанасенко Иван Антонович
Мать: Матрена Аврамовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Котляр Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Палагея Семеновна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Опанасенко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Палагея Семеновна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Опанасенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Палагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палагея Семеновна
Смерть
Неизвестно