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Опанасенко Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Опанасенко Иван Антонович

Мать: Матрена Аврамовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Котляр Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Палагея Семеновна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Опанасенко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Палагея Семеновна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Опанасенко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Палагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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