Ручкин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ручкин Матфей (Матвей) Николаевич
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Ручкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно