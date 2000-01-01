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Ручкин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Ручкин Дмитрий Филиппович

Мать: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ручкин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ручкин Матфей (Матвей) Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Ручкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ручкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ручкин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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