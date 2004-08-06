Петрова (Кудрявцева) Прасковья Ивановна 06.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Кудрявцева) Прасковья Ивановна

Петрова (Кудрявцева) Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1922

Дата смерти

06.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1922

Отец: Кудрявцев Иван Григорьевич

Мать: Кудрявцева (Неизвестно) Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1949

Дочь: Петухова (Петрова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Отрубнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1951

Сын: Петров Николай Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Отрубнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Петров Василий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Отрубнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.08.2004
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена на кладбище д. Детково-Бабарыкино

Мы используем куки для улучшения работы сайта.