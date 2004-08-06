Петрова (Кудрявцева) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1922
Дата смерти06.08.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1949
Дочь: Петухова (Петрова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1951
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1954
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Смерть
06.08.2004
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена на кладбище д. Детково-Бабарыкино