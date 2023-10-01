Максимова (Ледовская) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Ледовская) Любовь Дмитриевна

Место рождения

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области

Дата рождения

22.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1940

Отец: Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич

Мать: Ледовская Мария Степановна

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Бракосочетание
1966

Муж: Максимов Алексей Григорьевич

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Рождение ребёнка
12.03.1967

Дочь: Максимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Григорьевич

Рудничный район г.Кемерово
Рождение ребёнка
12.03.1967

Дочь: Максимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Григорьевич

Рудничный район г.Кемерово
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