Максимова (Ледовская) Любовь Дмитриевна
Место рожденияг.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Дата рождения22.09.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1940
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Бракосочетание
1966
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Рождение ребёнка
12.03.1967
Дочь: Максимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Григорьевич
Рудничный район г.Кемерово
Рождение ребёнка
12.03.1967
Дочь: Максимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Григорьевич
Рудничный район г.Кемерово