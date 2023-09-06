Спирина (Иванова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Иванова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1935

Дочь: Нихиллаева Тамара Николаева

Отец ребёнка: Спирин Николай

Смерть
Неизвестно
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
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