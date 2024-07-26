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Горбачев Кирилл Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачев Ермолай Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Сын: Горбачев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Горбачева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Сын: Горбачев Александр Кириллович

Мать ребёнка: Горбачева Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно

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