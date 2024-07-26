Горбачев Кирилл Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачев Ермолай Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Горбачева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.
Сын: Горбачев Александр Кириллович
Мать ребёнка: Горбачева Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно