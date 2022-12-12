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Сапрыкина Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Голубкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Михаил Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович

Смерть
Неизвестно
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