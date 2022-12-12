Сапрыкина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Голубкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сапрыкин Михаил Денисович
Смерть
Неизвестно