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Шабалин Сергей Васильевич
Шабалин Сергей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1959
Пол
Мужской
Отец
Шабалин Василий
Мать
Шабалина (Кострюкова) Тамара Николаевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959
Отец:
Шабалин Василий
Мать:
Шабалина Тамара Николаевна
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