Полянская (Боброва) Августа Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Боброва) Августа Евгениевна

Место рождения

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бобров Евгений

Мать: не указана

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Полянский Константин Петрович

По жениху Турундаевской олости крестьяне Василий Петрович Полянский и Евгений Петрович Полянский, по невесте Турундаевской волости деревни Козина крестьяне Алексей Павлович Бобров и Петр Евгениевич Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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