Полянская (Боброва) Августа Евгениевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бобров Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913
По жениху Турундаевской олости крестьяне Василий Петрович Полянский и Евгений Петрович Полянский, по невесте Турундаевской волости деревни Козина крестьяне Алексей Павлович Бобров и Петр Евгениевич Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно