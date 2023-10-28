Ровенский ФЁДОР Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ровенская Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ровенский Александр ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно