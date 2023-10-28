Ровенский ФЁДОР Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровенский ФЁДОР Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Ровенский Степан Иванович

Мать: Ровенская Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ровенская Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ровенский Александр ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ровенский Олег ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Ровенскач Галина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ровенскач Галина Егоровна

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