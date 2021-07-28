Чекулаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаев Александр

Место рождения

Ульяновская область, Россия

Дата рождения

15.11.1942

Дата смерти

28.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1942

Отец: не указан

Мать: Мальвина Сергеевна

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2021
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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