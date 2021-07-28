Чекулаев Александр
Место рожденияУльяновская область, Россия
Дата рождения15.11.1942
Дата смерти28.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1942
Мать: Мальвина Сергеевна
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.2021
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область