Давлетьяров Ринат Маратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964
Отец: Давлетьяров Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетьяров Марлис Ринатович
Мать ребёнка: Давлетьярова Райса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетьяров Рифат Ринатович
Мать ребёнка: Давлетьярова Райса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетьярова Райса
Смерть
Неизвестно