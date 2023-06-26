Давлетьяров Ринат Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетьяров Ринат Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964

Отец: Давлетьяров Марат

Мать: Давлетьярова Салима Караметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетьяров Марлис Ринатович

Мать ребёнка: Давлетьярова Райса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетьяров Рифат Ринатович

Мать ребёнка: Давлетьярова Райса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетьярова Райса

Смерть
Неизвестно
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