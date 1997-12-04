Кононов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1941
Дата смерти04.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1941
Отец: Кононов Александр Иванович
Мать: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Валерий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Сергей
Мать ребёнка: Кононова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей
Мать ребёнка: Кононова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Степан Валерьевич
Мать ребёнка: Кононова Татьяна
Смерть
04.12.1997
Сурава, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Тамбовская область