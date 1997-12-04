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Кононов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1941

Дата смерти

04.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1941

Отец: Кононов Александр Иванович

Мать: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Валерий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Сергей

Мать ребёнка: Кононова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей

Мать ребёнка: Кононова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Степан Валерьевич

Мать ребёнка: Кононова Татьяна

Смерть
04.12.1997
Сурава, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Тамбовская область
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