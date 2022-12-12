Железцын Михайло Родионович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Железцын Родион Филиппович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.
Сын: Железцына Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1851 ст.
Дочь: Рогожина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1853 ст.
Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно