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Железцын Михайло Родионович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Железцын Родион Филиппович

Мать: Анастасия

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.

Сын: Железцына Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1851 ст.

Дочь: Рогожина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1853 ст.

Сын: Железцын Иван Михайлович

Мать ребёнка: Железцына Татьяна Михайловна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железцына Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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