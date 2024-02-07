Тихонова (Крапивенцева) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Крапивенцева) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивенцев Николай

Мать: Крапивенцева Нина

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр Яковлевич

Тульская область, Киреевский р-н, с. Дедилово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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