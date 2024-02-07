Тихонова (Крапивенцева) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крапивенцев Николай
Мать: Крапивенцева Нина
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Александр Яковлевич
Тульская область, Киреевский р-н, с. Дедилово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно