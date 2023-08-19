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Лунев Дмитрий Макаров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: Лунев Макар

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1677
Тимшино, Егорьевск, Московская область
РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Лунев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Лунев Сидор Дмитриев

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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