Лунев Дмитрий Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: Лунев Макар
Мать: ?
Место жительства
1677
РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Лунев Иван Дмитриев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Лунев Сидор Дмитриев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Смерть
Неизвестно