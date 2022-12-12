Орлова (Орлова) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Орлова) Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.08.1937

Дата смерти

16.06.1993

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937

Отец: Орлов Тимофей

Мать: Орлова Лукерья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1960

Сын: Аборин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аборин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопова Надежда

Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович

Смерть
16.06.1993
г. Куйбышев
Похороны
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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