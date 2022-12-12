Орлова (Орлова) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1937
Дата смерти16.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1937
Отец: Орлов Тимофей
Мать: Орлова Лукерья
Рождение ребёнка
17.10.1960
Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопова Надежда
Отец ребёнка: Аборин Михаил Семенович
Смерть
16.06.1993
г. Куйбышев
Похороны
Неизвестно