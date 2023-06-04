Кузнецов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Кузьмич
Мать: Кузнецова Ольга
Рождение ребёнка
25.04.1977
Дочь: Краснова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Смерть
Неизвестно