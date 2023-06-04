Кузнецов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кузьмич

Мать: Кузнецова Ольга

Рождение ребёнка
25.04.1977

Дочь: Краснова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Смерть
Неизвестно
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