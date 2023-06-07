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Дедов Марк Климентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Дедов Климент

Мать: Аграфена Егорова

Смерть
Неизвестно
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