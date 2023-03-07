Зинченко (Семко) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1892
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1892
Отец: Семка Тимофей Герасимович
Мать: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зинченко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Зинченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Зинченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Григорьевна
Отец ребёнка: Зинченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Зинченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Зинченко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Григорий
Смерть
1950