Зинченко (Семко) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Семко) Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.12.1892

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1892

Отец: Семка Тимофей Герасимович

Мать: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зинченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зинченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Зинченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Григорьевна

Отец ребёнка: Зинченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Зинченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Зинченко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Григорий

Смерть
1950
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