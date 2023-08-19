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Карлов Иван Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлов Яков Ерофеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Карлов Федор Иванов

Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Карлов Карп Иванов

Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1887

Сын: Карлов Капитон Иванов

Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Акилина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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