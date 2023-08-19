Карлов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлов Яков Ерофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Карлов Федор Иванов
Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Карлов Карп Иванов
Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
06.03.1887
Мать ребёнка: Карлова Акилина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно