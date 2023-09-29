Самсонова Настасья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Настасья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

24 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив) 65 лет в 1897 году. Родилась в Бобылевской волости Ялу... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Самсонова Пелагея Лазаревна

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Самсонова Марфа Лазарева

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Самсонов Андрей Лазарев

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
37 лет в 1897 году. Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1861

Сын: Самсонов Ефим Лазарев

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
36 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Самсонов Федот Лазарев

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1875

Сын: Самсонов Михаил Лазарев

Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Лазарь Евлампиев

Смерть
Неизвестно
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