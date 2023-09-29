Самсонова Настасья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
24 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив) 65 лет в 1897 году. Родилась в Бобылевской волости Ялу... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Самсонова Пелагея Лазаревна
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
1 год в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Самсонова Марфа Лазарева
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
3 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
37 лет в 1897 году. Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
36 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
28 лет в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Самсонов Лазарь Евлампиев
22 года в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно