Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Мирон Анофриев

Мать: Пелагея Иванова

Смерть
1751
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