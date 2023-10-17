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Батаев Демид Ионович

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Место рождения

Куйбышевская область, Челно-Вершинский район, селение Волчья

Дата рождения

28.08.1893

Дата смерти

03.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893

Отец: Батаев Ион Петрович

Мать: Батаева Матрена Степановна

Куйбышевская область, Челно-Вершинский район, селение Волчья
Рождение ребёнка
1912

Сын: Батаев Сергей Демидович

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Батаев Василий Демидович

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Никонова Клавдия Демидовна

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Блинова Елена Демидовна

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самойлова Раиса Демидовна

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Рождение ребёнка
01.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна

Куйбышевская область, Челно-Вершинский район, д. Волчья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаева Мария Зотовна

Смерть
03.12.1969
Куйбышевская область, Исаклинский район, пос. Зеленовский
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