Батаев Демид Ионович
Место рожденияКуйбышевская область, Челно-Вершинский район, селение Волчья
Дата рождения28.08.1893
Дата смерти03.12.1969
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1893
Отец: Батаев Ион Петрович
Куйбышевская область, Челно-Вершинский район, селение Волчья
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Никонова Клавдия Демидовна
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Блинова Елена Демидовна
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самойлова Раиса Демидовна
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Рождение ребёнка
01.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батаева Мария Зотовна
Куйбышевская область, Челно-Вершинский район, д. Волчья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батаева Мария Зотовна
Смерть
03.12.1969
Куйбышевская область, Исаклинский район, пос. Зеленовский