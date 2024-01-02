Пожидаева (Моргачева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева (Моргачева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моргачев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Пожидаев Евгений

Отец ребёнка: Пожидаев Федор

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пожидаев Николай

Отец ребёнка: Пожидаев Федор

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кузьминых Надежда

Отец ребёнка: Пожидаев Федор

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пожидаев Борис

Отец ребёнка: Пожидаев Федор

Смерть
Неизвестно
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