Пожидаева (Моргачева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моргачев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Пожидаев Евгений
Отец ребёнка: Пожидаев Федор
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пожидаев Николай
Отец ребёнка: Пожидаев Федор
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кузьминых Надежда
Отец ребёнка: Пожидаев Федор
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пожидаев Борис
Отец ребёнка: Пожидаев Федор
Смерть
Неизвестно