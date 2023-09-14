Леонтьева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Вадим
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Евгений
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Дмитрий
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьев Александр