Леонтьева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Вадим

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Евгений

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Дмитрий

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Александр

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