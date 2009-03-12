Бендик Иосиф Эдуардович
Место рожденияс.Пихтинский Тыретского района Иркутской области
Дата рождения12.01.1927
Дата смерти12.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1927
Отец: Бендик Эдуард Михайлович
Мать: Гинеборг Мария Андреевна
с.Пихтинский Тыретского района Иркутской области
Рождение ребёнка
04.10.1949
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1968
Дочь: Бендик Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Людвиг Бронислава Ивановна
уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Смерть
12.03.2009