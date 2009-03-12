Бендик Иосиф Эдуардович 12.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБендик Иосиф Эдуардович

Бендик Иосиф Эдуардович

avatar

Место рождения

с.Пихтинский Тыретского района Иркутской области

Дата рождения

12.01.1927

Дата смерти

12.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1927

Отец: Бендик Эдуард Михайлович

Мать: Гинеборг Мария Андреевна

с.Пихтинский Тыретского района Иркутской области
Рождение ребёнка
04.10.1949

Сын: Бендик Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1968

Дочь: Бендик Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Людвиг Бронислава Ивановна

уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Смерть
12.03.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.