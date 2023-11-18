Ваганова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1860
Дочь: Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ваганов Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Ермил Григорьевич
Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно