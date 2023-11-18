Ваганова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганова Евдокия Михайловна

Ваганова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1860

Дочь: Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ваганов Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Барабанова Козлова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Ермил Григорьевич

Отец ребёнка: Ваганов Григорий Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Григорий Несторович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close