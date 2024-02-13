Беспалов Прокопий
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.07.1900
Дата смерти01.06.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1900
Отец: Беспалов Николай Павлович
Мать: Беспалова Мария
Бракосочетание
1920
Жена: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Беспалова) Нина
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
10.01.1926
Дочь: Астрелина (Беспалова) Зинаида
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Желованова (Беспалова) Эльза
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
1930
Сын: Беспалов Игорь
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Беспалов Лев
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
22.06.1934
Дочь: Эркович (Беспалова) Лидия
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
28.02.1936
Сын: Беспалов Анатолий
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Рождение ребёнка
10.11.1940
Сын: Колесников Сергей
Мать ребёнка: Беспалова (Колесникова) Ольга
Рождение ребёнка
1944
Сын: Беспалов Александр
Мать ребёнка: Беспалова Пелагея
Бракосочетание
1951
Смерть
01.06.1983
Похороны
Неизвестно