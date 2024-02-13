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Беспалов Прокопий

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.07.1900

Дата смерти

01.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1900

Отец: Беспалов Николай Павлович

Мать: Беспалова Мария

Бракосочетание
1920

Жена: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Беспалова) Нина

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
10.01.1926

Дочь: Астрелина (Беспалова) Зинаида

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Желованова (Беспалова) Эльза

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
1930

Сын: Беспалов Игорь

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Беспалов Лев

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
22.06.1934

Дочь: Эркович (Беспалова) Лидия

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Беспалов Анатолий

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Рождение ребёнка
10.11.1940

Сын: Колесников Сергей

Мать ребёнка: Беспалова (Колесникова) Ольга

Рождение ребёнка
1944

Сын: Беспалов Александр

Мать ребёнка: Беспалова Пелагея

Бракосочетание
1951

Жена: Беспалова (Колесникова) Ольга

Смерть
01.06.1983
Похороны
Неизвестно

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