Ефросинья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти03.03.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Брыкалова Фекла Макарова
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1849 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область