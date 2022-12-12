Ефросинья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

03.03.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Брыкалова Фекла Макарова

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыкалов Макар Алексеев

Смерть
03.03.1849 ст.
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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