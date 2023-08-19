Шестминцева (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестминцева (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна

Шестминцева (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Тарасово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.03.1876 ст.

Дата смерти

24.09.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.02.1899 ст.

Муж: Шестминцев Дмитрий Степанович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.01.1901

Дочь: Шестминцева Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.?.1903 ст.

Сын: Шестминцев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.09.1906 ст.
умерла от порока сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close