Шестминцева (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1876 ст.
Дата смерти24.09.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1901
Дочь: Шестминцева Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
26.?.1903 ст.
Сын: Шестминцев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович
Смерть
24.09.1906 ст.
умерла от порока сердца