Хорошева (Крылова) Руфина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1914
Дата смерти07.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914
Отец: Крылов Александр Иванович
Мать: Крылова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1934
Дочь: Холькина Инесса Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1950
Сын: Хорошев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Хорошев Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорошев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1984