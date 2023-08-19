Хорошева (Крылова) Руфина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошева (Крылова) Руфина Александровна

Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Место рождения

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.12.1914

Дата смерти

07.06.1984

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914

Отец: Крылов Александр Иванович

Мать: Крылова Анна Ивановна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.1934

Дочь: Холькина Инесса Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.01.1950

Сын: Хорошев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хорошев Николай Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошев Николай Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошев Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
07.06.1984
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close