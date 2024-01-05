Бурянина Клавдия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Басалаев Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурянин Николай Леонидович
Отец ребёнка: Бурянин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басалаев Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурянин Леонид
Смерть
Неизвестно