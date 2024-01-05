Бурянина Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурянина Клавдия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Городишенин Максим Ефимович

Мать: Городишенина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Басалаев Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурянин Николай Леонидович

Отец ребёнка: Бурянин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурянин Леонид

Смерть
Неизвестно
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