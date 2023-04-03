(Пармон) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармон Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармон Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармон Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармон Александр
Отец ребёнка: не указан