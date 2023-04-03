(Пармон) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пармон) Анна

(Пармон) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пармон Адам Александрович

Мать: Пармон Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармон Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармон Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармон Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармон Александр

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close