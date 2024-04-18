Харитина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти11.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дмитреева (Шавыкина) Наталья Михеевна
Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шавыкина Агафья Михеева
Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич
Смерть
11.09.1892