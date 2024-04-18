Харитина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритина Иванова

Харитина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

11.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавыкин Михей Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шавыкин Михаил Михеевич

Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич

Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дмитреева (Шавыкина) Наталья Михеевна

Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич

Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шавыкина Агафья Михеева

Отец ребёнка: Шавыкин Михей Васильевич

Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.09.1892
Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.