Сульянов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957
Отец: Сульянов Александр ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязлов Максим
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Дарья ?
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульянов Константин Петрович
Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?
Работа или профессия
Неизвестно