Сульянов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сульянов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957

Отец: Сульянов Александр ?

Мать: Сульянова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязлов Максим

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Дарья ?

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульянов Олег Петрович

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульянов Константин Петрович

Мать ребёнка: Сульянова Татьяна ?

Работа или профессия
Неизвестно
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