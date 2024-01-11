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Ишмухаметов Мухамет

Место рождения

д.Зяк-Ишметово

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ишмухаметов Абубакир

Мать: Ишмухаметова Баумгутзямал

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ишмухаметов Карим

Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Ишмухаметов Каюм

Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Магитап

Смерть
Неизвестно
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