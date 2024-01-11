Ишмухаметов Мухамет
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ишмухаметов Абубакир
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ишмухаметов Карим
Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Ишмухаметов Каюм
Мать ребёнка: Ишмухаметова Магитап
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Магитап
Смерть
Неизвестно