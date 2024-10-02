Leskinen / Leskin (Afanasjeva) Anastasia Pedrintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin (Afanasjeva) Anastasia Pedrintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin Feodor (Fedot) Gerasiminpoika

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: Kallio (Leskinen / Leskin) Maria Feodorintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Feodor (Fedot) Gerasiminpoika

Смерть
Неизвестно

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