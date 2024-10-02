Leskinen / Leskin (Afanasjeva) Anastasia Pedrintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: Kallio (Leskinen / Leskin) Maria Feodorintytär
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Feodor (Fedot) Gerasiminpoika
Смерть
Неизвестно