Grinberg wife 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grinberg wife 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Grinberg Enkel

Отец ребёнка: Grinberg Gershon

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Daych-Dayt Chayka

Отец ребёнка: Grinberg Gershon

Рождение ребёнка
1796

Сын: Grinberg Abram Yankel

Отец ребёнка: Grinberg Gershon

Работа или профессия
Неизвестно
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