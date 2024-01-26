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Ульянов Георгий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Ульянова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Дуся

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Ольга

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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