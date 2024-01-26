Ульянов Георгий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Ульянова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Дуся
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Ольга
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Ильинична
Смерть
Неизвестно