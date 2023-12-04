Смиренников Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Смиренников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Смиренникова Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
1723
Сын: Смиренников Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно