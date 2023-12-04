Смиренников Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренников Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Смиренников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Смиренникова Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Первая жена

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Смиренников Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Кондратий Яковлевич

Мать ребёнка: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Суханова Епистимья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Епистимья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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