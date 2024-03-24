Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Федорова

Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прокопиев

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Прокопиев

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1858

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прокопиев

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close