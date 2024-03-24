Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прокопиев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Прокопиев
Рождение ребёнка
08.08.1858
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прокопиев
Смерть
Неизвестно