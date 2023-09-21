Борхсениус (Хаммендруп) Ингеборга Нильсдаттер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти12.07.1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Янсен Шарлотта Доротея Амалия
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
До 1727
Дочь: Холдерс Марианне
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
1729
Сын: Борхсениус Нильс Кристиан
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Лампе Эльсе Катрине
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
17.10.1732
Сын: Борхсениус Иоганнес
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Кристиане Вильхельмине
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
02.04.1739
Сын: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1757