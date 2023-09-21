Борхсениус (Хаммендруп) Ингеборга Нильсдаттер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Хаммендруп) Ингеборга Нильсдаттер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

12.07.1757

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Янсен Шарлотта Доротея Амалия

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
До 1727

Дочь: Холдерс Марианне

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
1729

Сын: Борхсениус Нильс Кристиан

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Лампе Эльсе Катрине

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
17.10.1732

Сын: Борхсениус Иоганнес

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Кристиане Вильхельмине

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
02.04.1739

Сын: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Отец ребёнка: Борхсениус Габриэль Исайя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Габриэль Исайя

Смерть
12.07.1757
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