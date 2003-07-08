Даниленко (Кудашева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко (Кудашева) Ольга

Место рождения

с.Тимяшево Шенталинский р-н Самарская обл Россия

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

08.07.2003

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Кудашев Александр

Мать: Кудашева Анна

с.Тимяшево Шенталинский р-н Самарская обл Россия
Рождение ребёнка
15.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Николай

п.Красное Красно-Сулинского р-н Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Николай

Рождение ребёнка
30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниленко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Николай

Смерть
08.07.2003
с.Раздольное Кущевский р-н Краснодарский кр.
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