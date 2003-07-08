Даниленко (Кудашева) Ольга
Место рожденияс.Тимяшево Шенталинский р-н Самарская обл Россия
Дата рождения20.08.1936
Дата смерти08.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
Отец: Кудашев Александр
Мать: Кудашева Анна
с.Тимяшево Шенталинский р-н Самарская обл Россия
Рождение ребёнка
15.03.1958
п.Красное Красно-Сулинского р-н Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.03.1962
Рождение ребёнка
30.09.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниленко Николай
Смерть
08.07.2003
с.Раздольное Кущевский р-н Краснодарский кр.