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Кочнев Михаил Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Кочнев Никита Михайлович

Мать: Кочнева Пелагея Егоровна

Бракосочетание
28.01.1900

Жена: Кочнева Евдокия Осиповна

первый брак у обоих; жениху - 18; невесте - 17; Осип Алексеевич уже мертв
Бракосочетание
11.02.1908

Жена: Кочнева Татьяна Филипповна

жених вторым браком 27 лет; невеста первым браком 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1909

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Кочнева Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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