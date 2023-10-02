Кочнев Михаил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Кочнев Никита Михайлович
Мать: Кочнева Пелагея Егоровна
Бракосочетание
28.01.1900
Жена: Кочнева Евдокия Осиповна
первый брак у обоих; жениху - 18; невесте - 17; Осип Алексеевич уже мертв
Бракосочетание
11.02.1908
жених вторым браком 27 лет; невеста первым браком 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1909
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Кочнева Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно