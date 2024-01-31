Чибисов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чибисов Иван
Мать: Чибисова Жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Чибисова Жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чибисова Жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Чибисова Жена Григория
Смерть
Неизвестно