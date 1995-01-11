Голованов Павел Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Павел Валерьевич

Место рождения

Алмалык, респ. Узбекистан

Дата рождения

11.01.1995

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алмалык, респ. Узбекистан
Смерть
11.06.1999
Алмалык, респ. Узбекистан
трагически погиб, утонул
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