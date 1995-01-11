Голованов Павел Валерьевич
Место рожденияАлмалык, респ. Узбекистан
Дата рождения11.01.1995
Дата смерти11.06.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Алмалык, респ. Узбекистан
Смерть
11.06.1999
Алмалык, респ. Узбекистан
трагически погиб, утонул