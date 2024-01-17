Тамбеков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ячменёва Ирина Семёновна
Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамбекова Светлана Семёновна
Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбеков Николай Семёнович
Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамбеков Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамбекова Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамбекова Дария Ивановна
Смерть
Неизвестно