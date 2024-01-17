Тамбеков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбеков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ячменёва Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамбекова Светлана Семёновна

Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбеков Николай Семёнович

Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбеков Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамбекова Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Тамбекова Дария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбекова Дария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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