Арина Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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