Арина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Анисимов
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно