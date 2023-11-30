Ровко (Орлова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1953
Рождение ребёнка
13.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ровко Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ровко Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно