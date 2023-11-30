Ровко (Орлова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровко (Орлова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1953

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1953

Отец: Орлов Василий Поликарпович

Мать: Орлова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ровко Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ровко Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ровко Михаил Николаевич

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